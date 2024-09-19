الجيش الروسي يعلن سيطرته على بلدة في منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، السيطرة على بلدة جيورجييفكا في جمهورية دونيتسك، وتقدم القوات الروسية على عدد من محاور العملية العسكرية الروسية الخاصة وتكبيد القوات الأوكرانية خسائر جسيمة.

وبحسب بيان الدفاع الروسية، الذي نشرته وكالة «سبوتنيك»، استهدفت وحدات من قوات مجموعة تشكيلات ألوية المشاة الآلية 24 و28 و30 و33 و118 و143 و56 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق: كونستانتينوفكا، وكوراخوفو، وجريجوروفكا، وزاليزنيانسكو، وتشاسوف يار في جمهورية دونيتسك.

وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 690 عسكريًا، ومركبتين قتاليتين للمشاة مصنوعتين في ألمانيا من طراز «ماردر»، وثماني مركبات، ومدفع هاوتزر «M777» عيار 155 ملم، ومدفع«M119» عيار 105 ملم مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية، وثلاث مدافع هاوتزر «دي-30» عيار 122 ملم، وتم تدمير محطة حرب إلكترونية «إنكلاف-إن»، ومحطة رادار مضادة للبطاريات «AN/TPQ-50» مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية.

ونتيجة للعمليات العسكرية النشطة، تمكنت وحدات من قوات مجموعة «الجنوب» التابعة للقوات المسلحة الروسية، من تحرير بلدة جيورجييفكا في جمهورية دونيتسك.

واستهدفت وحدات من قوات مجموعة «الشمال» التابعة للقوات المسلحة الروسية، على محوري فولشانسكي وليبتسوفسكي، أفرادًا ومعدات تابعة للواء المشاة 57، والفرقة الخامسة التابعة لحرس الحدود الأوكراني، ولواء الدفاع المحلي 113 في منطقة ليبيتسك، وفولشانسك في مقاطعة خاركوف، بالإضافة إلى مدينة خاركوف.



