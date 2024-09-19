أنهى قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي، جلسة التحقيق مع حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، فيما أحال طلب محاميه بإخلاء سبيله إلى النيابة العامة المالية، لإبداء الرأي قبل اتخاذ قرار بالموافقة أو الرفض.

وأرجأ قاضي التحقيق الجلسة إلى الثلاثاء المقبل، فيما أكدت مصادر مطلعة على التحقيق لقناة «الشرق» للأخبار، أن إفادة سلامة ومحامي مصرف لبنان ميشال تويني «حفلت بالتناقضات».

وأشارت المصادر إلى أن محامي مصرف لبنان ميشال تويني، نفى معرفته بأسباب تحويل الأموال من حساب الاستشارات إلى حسابه الخاص.

وحضر الجلسة وكيل سلامة القانوني المحامي مارك حبقة، والشاهدين؛ محامي مصرف لبنان ميشال تويني، والمحامي مروان عيسى الخوري.

واستمع القاضي حلاوي، الثلاثاء، إلى إفادات خمسة شهود، هم المحامي مروان عيسى الخوري (وكيل الشركات الاستشارية وابن شقيقة رياض سلامة)، ومدير دائرة القطع والعمليات الخارجية في البنك المركزي نعمان ندّور، ومدير الشؤون القانونية في المصرف بيار كنعان، وأمينة سرّ المجلس المركزي في مصرف لبنان ماجدة المشنوق، وعضو المجلس المركزي عبد الحفيظ منصور.

وأوضحت مصادر مواكبة للتحقيق أن «إفادات هؤلاء الشهود تمحورت حول التحويلات وحركة الأموال التي تنقلت من حساب البنك المركزي ومنها إلى حساب ميشال تويني ثمّ مروان عيسى الخوري، قبل أن تعود إلى حساب الحاكم كما ورد في تقرير هيئة التحقيق الخاصة».