إصابتان إسرائيليتان جراء انفجار مسيرة في مقر عسكري بالجليل الغربي

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أفادت وسائل إعلام عبرية، صباح الخميس، بإصابة مبنى بشكل مباشر إثر انفجار مسيرة في الجليل الغربي.

وأشارت القناة 12 الإسرائيلية، إلى انفجار المسيرة في مبنى بمنطقة يعرا بالقرب من الحدود اللبنانية.

من جانبها قالت مصادر إسرائيلية، إن مسيرة سقطت بمقر لواء 300 العسكري في المنطقة الواقعة شرق مدينة نهاريا، مشيرة إلى وقوع إصابتين جراء الحادث.

والجليل الغربي وهو شريط من السهل الساحلي، يقع شمال مدينة حيفا، ويمتد إلى الحدود اللبنانية، ويستوعب الأراضي الواقعة بين نهاية جبال الجليل والبحر الأبيض المتوسط، ويضم مجموعة من المدن، منها عكا ونهاريا ورأس الناقورة.