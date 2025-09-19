تقرير برتغالي: روي فيتوريا يقترب من تدريب الأهلي

كشف تقرير صحفي أن البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، بات من أبرز المرشحين لتولي القيادة الفنية للنادي الأهلي، في ظل مساعي إدارة القلعة الحمراء لإنقاذ الموسم بعد البداية المخيبة في الدوري المصري.

وبحسب موقع «سبورت إنفورما» البرتغالي، فإن فيتوريا قد يعود إلى مصر من بوابة الأهلي، بعدما سبق له قيادة المنتخب الوطني بين عامي 2022 و2024.

ويعاني الأهلي من انطلاقة غير معتادة هذا الموسم، إذ يحتل المركز السادس عشر في جدول الترتيب مكتفياً بفوز وحيد في أول خمس مباريات، وهو ما أدى إلى رحيل المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو، وتكليف عماد النحاس بمهمة القيادة الفنية بشكل مؤقت.

ويظل الأهلي، أكثر الأندية المصرية تتويجاً بالألقاب المحلية والقارية، بحاجة إلى مدرب يملك خبرة كبيرة وقدرة على إعادة ترتيب الصفوف سريعاً، ما يجعل اسم فيتوريا مطروحاً بقوة على طاولة المفاوضات.

يُذكر أن فيتوريا لم يتولَّ أي مهمة فنية منذ رحيله عن باناثينايكوس اليوناني، الذي يدرس بدوره التعاقد مع مواطنه فرناندو سانتوس لتولي القيادة الفنية للفريق.