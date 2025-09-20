ارتفع الدولار يوم الجمعة، مواصلا انتعاشه مقابل معظم العملات الرئيسية، حيث راجع المتعاملون التوقعات على المدى القريب.

جاء ذلك بعدما قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) خفض أسعار الفائدة هذا الأسبوع وتصريحه باعتزامه تنفيذ تيسير تدريجي في المستقبل، وفق وكالة رويترز.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، بنسبة 0.3 بالمئة إلى 97.662. واستقر المؤشر تقريبا خلال الأسبوع.

وقرر البنك المركزي الأمريكي يوم الأربعاء، خفضا متوقعا لسعر الفائدة، لكنه أشار إلى عدم وجود حاجة ملحة لخفض تكاليف الاقتراض على عجل في الأشهر المقبلة.

وتشير توقعات البنك لأسعار الفائدة إلى خفضين آخرين لأسعار الفائدة هذا العام.

وقد يكون للعملة الأمريكية مجالا لمزيد من الارتداد بعد أن واجهت ضغوط بيع في الأيام التي سبقت قرار البنك، بحسب الوكالة.

وانخفض الجنيه الإسترليني يوم الجمعة، بعد أن ارتفع اقتراض بريطانيا متجاوزا التوقعات الرسمية، مما زاد من تعقيد التوقعات المالية للبلاد، في حين ارتفع الين بعد قرار بنك اليابان إبقاء أسعار الفائدة ثابتة.

وكان الجنيه الإسترليني أحد أسوأ العملات أداء بين مجموعة العملات العشر، مما يعكس مخاوف المستثمرين من أن وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز قد لا تكون قادرة على إبقاء ميزانيتها تحت السيطرة.

وانخفضت العملة بنسبة 0.6 بالمئة إلى 1.3468 دولار لتمضي في طريقها لتسجيل أكبر انخفاض لها على مدار يومين منذ أوائل أبريل الماضي.