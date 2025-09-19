سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

افتتح محمود حسن تريزيجيه، لاعب الأهلي، الهدف الأول لفريقه في مباراة سيراميكا كليوباترا.

ويلعب الأهلي مع سيراميكا كليوباترا مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة السابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وانتظر تريزيجيه للدقيقة 26 ليفتتح أهداف الشوط الأول من مباراة الأهلي وسيراميكا وذلك بعد تسديدة صاروخية سكنت الشباك.

وبعدما احتفل تريزيجيه بالهدف اتجه لمدرجات النادي الأهلي وقام بتحيتهم وذلك اعتذارا لهم بعد العلامة التي أشار بها في المباراة الماضية ضد إنبي بعد تسجيله الهدف الوحيد للفريق الأحمر في هذه المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

وقبل المباراة جماهير الأهلي انتقدت تريزيجيه على الإشارة التي وجهها لمدرجات الجماهير واللاعب قام بتحيتهم في إشارة للاعتذار.

تريزيجيه لعب مع الأهلي في الموسم الحالي 5 مواجهات قبل لقاء الليلة بواقع 400 دقيقة، سجل خلالهم هدف وحيد.

يدخل الأهلي اللقاء وليس لديه سوى الحصول على الثلاث نقاط من أجل تحسين موقفه في جدول ترتيب الدوري واستعادة كبريائه بعد النتائج السلبية في الفترة الماضية بالهزيمة أمام بيراميدز ثم التعادل مع إنبي.

يمتلك الأهلي 6 نقاط فقط في 5 مباريات حقق الفوز في مباراة واحدة وتعادل في 3 مباريات و خسر مباراة واحدة.

ويفتقد الأحمر في اللقاء لخدمات كلا من كريم فؤاد ومحمد شكري و أحمد سيد زيزو وإمام عاشور للإصابة، بينما تزايدت فرص عودة الثنائي ياسر إبراهيم و ياسين مرعي للمشاركة في اللقاء.