استطلاع: تراجع كبير في عدد الجمهوريين الذين يرون أن أمريكا تسير في الاتجاه الصحيح بعد اغتيال كيرك

تراجع بشكل عدد مؤيدي الحزب الجمهوري الذين يعتقدون أن الولايات المتحدة تسير في الاتجاه الصحيح، بحسب استطلاع أجرته وكالة أسوشيتد برس (أ ب) بالتعاون مع مؤسسة "نورك" لأبحاث الشؤون العامة، وذلك بعد فترة قصيرة من اغتيال الناشط السياسي المحافظ تشارلي كيرك الأسبوع الماضي.

وكشف الاستطلاع أن نحو نصف عدد الجمهوريين فقط يعتقدون اليوم أن الولايات المتحدة تسير في الاتجاه الصحيح مقابل 70% في يونيو/ حزيران الماضي.

وظهر هذا الاتجاه بشكل أكثر وضوحا لدى أنصار الحزب من النساء ومن تقل أعمارهم عن 45 عاما.

وإجمالا يقول نحو ربع الأمريكيين أن الأمور في البلاد تسير في الاتجاه الصحيح، بانخفاض من 40 % في يونيو/ حزيران. ولم تختلف وجهة نظر الديمقراطيين والمستقلين بصورة كبيرة.

وأشارت المقابلات مع الجمهوريين الذين تم استطلاع آراءهم إلى أن العنف السياسي والمخاوف الملحة بشأن الخلاف الاجتماعي لها دور في التحول الملحوظ في مزاجهم بعد صيف شهد قتل رموز من جانبي الطيف السياسي، رغم أنهم ذكروا مجموعة أخرى من المخاوف، بما في ذلك، تكاليف المعيشة والجريمة.

وقال كريس بار - 42 عاما، وهو جمهوري من ضواحي هيوستن: "لقد قضيت وقتا طويلا في القلق إزاء تدهور الخطاب السياسي و(يقلقني) الآن الاغتيالات المثيرة للقلق".