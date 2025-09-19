قاد النجم الإنجليزي ماركوس راشفورد فريقه برشلونة الإسباني لتحقيق انتصاره الأول في مستهل لقاءاته بمرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وحقق برشلونة انتصارا ثمينا ومستحقا 2 / 1 على مضيفه نيوكاسل يونايتد، مساء الخميس، في الجولة الأولى بمرحلة الدوري للمسابقة القارية.

وارتدى راشفورد، المعار لبرشلونة هذا الموسم من فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي هذا الصيف، ثوب الإجادة في اللقاء، الذي جرى بملعب (سانت جيمس بارك)، بعدما أحرز هدفي فريقه في الدقيقتين 58 و67 على الترتيب، تحت أنظار الألماني توماس توخيل، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، الذي شاهد المباراة من المدرجات.

واكتفى نيوكاسل بتسجيل هدف الشرف من خلال نجمه أنتوني جوردون، الذي أحرز هدف الفريق الإنجليزي الوحيد في الدقيقة 90.

بتلك النتيجة، حصل برشلونة، الذي يتطلع للتتويج باللقب القاري للمرة السادسة في تاريخه والأولى منذ عام 2015، على أول ثلاث نقاط في مسيرته بالمسابقة هذا الموسم، فيما بقي نيوكاسل بلا نقاط.

وينتظر برشلونة مواجهة من العيار الثقيل في الجولة المقبلة ضد ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي (حامل اللقب)، في حين يحل نيوكاسل ضيفا على يونيون سانت جيلواز البلجيكي.