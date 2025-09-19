مالطا تبلغ أبو مازن اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين في الأمم المتحدة

سلم وكيل وزارة الخارجية المالطية، سفير دولة فلسطين لدى مالطا فادي حنانيا، رسالة من رئيس وزراء مالطا روبرت أبيلا، إلى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، أكد فيها اعتزام بلاده الاعتراف رسميًا بدولة فلسطينية خلال الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكان أبيلا قد أكد في منشور على "فيسبوك" في يوليو الماضي أن موقف بلاده يعبر عن التزامها "بالجهود الرامية إلى تحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط"، وفقًا لوكالة "معا" الفلسطينية.

وقال أبيلا في تصريحات سابقة نُشرت في مايو الماضي: "لا يمكننا أن نغلق أعيننا أمام هذه المأساة الإنسانية المتفاقمة يومًا بعد يوم"، في إشارة إلى العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وأشار حينها إلى زيارته لمخيمات اللاجئين في الأردن، حيث التقى أطفالًا فلسطينيين نُقلوا إلى مالطا لتلقي العلاج الطبي، مؤكدًا أن مشاهداته عززت قناعته بأن الاعتراف بدولة فلسطين مسؤولية أخلاقية تمليها الظروف الإنسانية المتدهورة في المنطقة.