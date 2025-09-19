أكدت الدكتورة سوزان الغرباوي، نائب رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، ورئيس المجموعة الخامسة باللجنة التوجيهية للنظام العالمي لرصد المحيطات باليونسكو، أن ما تشهده سواحل البحر المتوسط من اضطرابات وارتفاع في الأمواج خلال اليومين الحاليين يُعد من الظواهر الطبيعية والمتكررة في مثل هذا التوقيت من العام، نتيجة للتغيرات الموسمية في حركة الرياح.

وأوضحت في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، أن مثل هذه الاضطرابات البحرية لا تمثل خطورة استثنائية على المدى البعيد، لكنها قد تؤثر مؤقتًا على أنشطة الصيد وحركة الملاحة، وهو ما يستدعي الالتزام بقرارات الجهات المعنية برفع الرايات التحذيرية وإغلاق الشواطئ حرصًا على سلامة المواطنين.

وشددت على أن المعهد القومي لعلوم البحار يتابع بشكل مستمر البيانات الميدانية وصور الأقمار الصناعية لرصد حالة البحر، مؤكدة أن "البحر المتوسط بطبيعته يشهد فترات اضطراب متقطعة، ولا داعي للقلق، لكن الأهم هو التعامل بوعي مع هذه التحذيرات واتباع تعليمات السلامة".

وذكرت أن أهمية التحذيرات تكمن في الوقاية وضمان سلامة المواطنين، مشددة على ضرورة الالتزام بقرارات غلق الشواطئ ورفع الرايات التحذيرية لحين استقرار الأوضاع.

وفى السياق ذاته أعلنت محافظة الإسكندرية عن الغلق الكلي لجميع الشواطئ بقطاعيها الشرقي والغربي، تنفيذًا لقرار رفع الرايات الحمراء نتيجة الاضطراب الشديد في حركة البحر، وذلك حتى ظهر السبت المقبل.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنذارًا بحريًا عاجلًا يحذّر من اضطراب حركة الملاحة على سواحل مطروح، العلمين، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، دمياط، وبورسعيد، وذلك خلال الفترة من عصر الخميس وحتى ظهر السبت.

وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، برئاسة أحمد إبراهيم، فى بيان سابق، أنها تتابع بدقة التزام مستأجري الشواطئ بتنفيذ القرار، والتأكد من غلق البوابات وعدم استقبال الرواد، تنفيذًا لتعليمات محافظة الإسكندرية، كما شددت على أن فرق الإنقاذ منتشرون بكامل طاقاتهم على جميع الشواطئ لمتابعة الموقف لحظة بلحظة.