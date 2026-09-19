مدرب صن داونز: الانتصار على الأهلي سيبقى في التاريخ إلى الأبد

أشاد البرتغالي ميجيل كاردوزو، المدير الفني لفريق ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، بالأداء الذي قدمه فريقه خلال الفوز على الأهلي السعودي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما عصر السبت على ملعب لوفتوس فيرسفيلد، ضمن منافسات كأس القارات للأندية.

وسجل نونو سانتوس هدفي صن داونز، ليقود الفريق الجنوب أفريقي إلى تجاوز عقبة الأهلي والتأهل إلى الدور التالي من البطولة، في انتظار تحديد منافسه المقبل في كأس التحدي.

واعتبر كاردوزو الانتصار لحظة تاريخية للنادي والكرة الجنوب أفريقية، مؤكدًا أن لاعبيه قدموا المستوى الذي اعتاد عليه الفريق خلال السنوات الأخيرة، بعدما دخلوا المباراة بهدف القتال على كل كرة والظهور بشخصية صن داونز المعروفة.

وقال المدرب البرتغالي في تصريحات تلفزيونية: «في هذه اللحظة، دعونا ننظر إلى السماء ونحتضن شقيقنا جايدن آدامز، روحه كانت معنا اليوم ومنحتنا القوة، كما يجب أن نتذكر خوليسو موداو، فهذا الانتصار من أجله أيضًا».

وأضاف: «قلت للاعبين إنني أريد أن أرى صن داونز داخل الملعب، وقد رأيته بالفعل. علينا احترام ما يحدث في أرض الملعب، والقتال بقوة من أجل الاستحواذ على الكرة، وأن نتحلى بالتواضع، لكن في الوقت نفسه يجب أن نفخر بأنفسنا».

ووجه كاردوزو رسالة شكر إلى جماهير صن داونز والكرة الجنوب أفريقية، قائلًا: «شكرًا جزيلًا لجنوب أفريقيا، وشكرًا لماميلودي صن داونز، هذا الانتصار من أجل هؤلاء الناس الرائعين، ومن أجل رئيس النادي واللاعبين والسيد فليمنج».

واختتم مدرب صن داونز تصريحاته بالتأكيد على أهمية الانتصار، قائلًا: «دعونا نحتفل بهذه اللحظة، لأنها لحظة جميلة وكبيرة، وستبقى في تاريخ النادي إلى الأبد».