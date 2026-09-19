عروض فنية لفتيات رشيد باحتفالات العيد القومي للبحيرة

​شهدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، منذ قليل، جانبًا من العروض الفنية والاستعراضية المميزة التي قدمتها فتيات مدينة رشيد، والتي جسدت روح البطولة والصمود لأهالي المدينة، وذلك في بداية الانطلاق الفعلي لفاعليات احتفالات المحافظة بعيدها القومي رقم 219.

وجاءت هذه العروض الفنية المبدعة لتعيد إلى الأذهان المشاهد الخالدة لبطولات أبناء رشيد وتصديهم لحملة "فريزر" الإنجليزية عام 1807، حيث قدمت الفتيات لوحات استعراضية ومشاهد مسرحية حية عبرت عن الوطنية والاعتزاز بالتاريخ العريق للمدينة الباسلة، وسط تفاعل كبير وإشادة واسعة من الحضور.

وأعربت الدكتورة جاكلين عازر عن بالغ إعجابها واعتزازها بالأداء الفني والروح الوطنية العالية التي ظهرت بها فتيات رشيد، مؤكدةً أن الشباب والنشء هم الحراس الحقيقيون لتاريخ هذه المحافظة العريقة والركيزة الأساسية لمستقبلها. وأضافت أن هذه الاحتفالات تعكس الارتباط الوثيق بين الحاضر والمستقبل المشرف الذي تسعى المحافظة لتحقيقه عبر مختلف المشروعات القومية والتنموية.

تأتي هذه العروض ضمن برنامج حافل أعدته المحافظة لإحياء ذكرى العيد القومي، والذي يتضمن افتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية الجديدة، إلى جانب تنظيم فعاليات ثقافية وفنية ورياضية متنوعة تغطي كافة مراكز ومدن البحيرة خلال الأيام القادمة.