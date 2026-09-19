البابا تواضروس ومحافظ بني سويف يضعان حجر الأساس لكاتدرائية الفشن الجديدة

- البابا تواضروس يُثمن رؤية الرئيس السيسي في إرساء قيم المواطنة

- محافظ بني سويف: الكاتدرائية الجديدة صرح يخدم أجيال المستقبل

وضع قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، حجر الأساس للكاتدرائية الجديدة بالحي الأول بمدينة الفشن الجديدة، يرافقه اللواء أركان حرب عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، وذلك خلال زيارة البابا التاريخية لإيبارشية ببا والفشن وسمسطا.

وشهدت المراسم حضور بلال حبش، نائب المحافظ، ونيافة الأنبا أسطفانوس، أسقف ببا والفشن وسمسطا وعضو لجنة سكرتارية المجمع المقدس، والمهندس خالد سرور، رئيس جهاز مدينة الفشن الجديدة، بجانب حشد من القيادات التنفيذية والشعبية والكنسية وأهالي الإيبارشية.

واستُهلت الفعاليات بعرض تقديمي وشرح موجز للتصميم الهندسي للمشروع؛ حيث تُقام الكاتدرائية على مساحة متميزة بالحي الأول، وتشتمل على مبنى مخصص لإقامة الصلوات والقداسات الإلهية والاحتفالات الدينية، ومبنى خدمي ملحق يضم مكاتب إدارية، وقاعة مناسبات، ومقرات للأنشطة الرعوية والثقافية، ومن المقرر أن توفر الكاتدرائية منظومة متكاملة من الخدمات الروحية والطقسية، والاجتماعات الرعوية المتخصصة، والأنشطة التثقيفية التي تهدف إلى خدمة جميع أبناء المنطقة.

وأعرب قداسة البابا تواضروس الثاني، في كلمته بهذه المناسبة، عن سعادته بوجوده بين أبناء الفشن، مؤكدًا أن وضع حجر الأساس لا يعني مجرد بناء جدران للعبادة، بل هو تأسيس لموقع يُعد مواطنًا صالحًا يعي قيمة الوطن والمواطنة.

وأوضح أن بناء المجتمعات لا يكتمل بالمنشآت والطرق فقط، بل ينطلق أساسًا من "بناء الإنسان"، مشيرًا إلى أن تنشئة المواطن الصالح تتطلب تكاملًا بين خمس مؤسسات رئيسية: "الأسرة، النواة الأولى للتربية، والمدرسة، محراب العلم والسلوك، ودور العبادة (المسجد والكنيسة)، لغرس القيم الروحية والأخلاقية، والإعلام، لتوجيه الوعي الجمعي، والثقافة، لتشكيل الفكر والهوية".

وأشاد البابا برؤية القيادة السياسية، معربًا عن شكره الجزيل للرئيس عبد الفتاح السيسي على نهضة المشروعات القومية العملاقة، مثمنًا توجيهاته بأن يتجاور المسجد والكنيسة في طليعة المنشآت بأي مدينة جديدة؛ ما تجسد في العاصمة الإدارية الجديدة كرمزية روحية ووطنية تؤكد أن البناء العمراني يستند إلى تنمية الإنسان واستقرار المجتمع.

من جانبه، رحب اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، بقداسة البابا، واصفًا الزيارة بالحدث العزيز على قلوب أبناء المحافظة كافة.

وأكد المحافظ، أن لحظة وضع حجر الأساس تحمل خصوصية فريدة، كونها بداية لصرح تنموي وروحي سيظل شاهدًا على مرحلة جديدة من العمل والبناء لخدمة أجيال قادمة، مضيفًا: "تتميز مصر بتلاحم أبنائها؛ فمهما اختلفت مواقعنا، فنحن جميعًا أهل وطن واحد، وفي عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصبحت قيم المواطنة والتعايش السلمي والمحبة ركيزة أساسية في رؤية الدولة لبناء مصر الحديثة".

وكان نيافة الأنبا أسطفانوس قد ألقى كلمة رحب فيها بقداسة البابا والمحافظ والحضور، مشيرًا إلى أن تخصيص أرض الكاتدرائية واستلامها تم في يونيو 2020، حيث شملت المرحلة الأولى بناء السور الخارجي، لتتوالى بعدها مراحل الإنشاء.

واختُتمت الفعاليات وسط أجواء من الفرحة والاعتزاز من أهالي بني سويف والإيبارشية، ترسيخًا للروابط الوطنية وتأكيدًا على التعاون المشترك بين مؤسسات الدولة والمؤسسات الروحية في خدمة الوطن والمواطن.