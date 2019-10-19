زيادة إنتاج الصين من النفط الخام الشهر الماضي

كشفت بيانات رسمية أن إنتاج الصين من النفط الخام حقق زيادة بنسبة 9ر2 في المئة في شهر سبتمبر الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وبزيادة واحد في المئة عن أغسطس الماضي السابق عليه.

وسجل إنتاج النفط الخام في الصين 64ر15 مليون طن الشهر الماضي، ليصل إجمالي الإنتاج خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام إلى 3ر1431 مليون طن.

والصين أحد أكبر مستوردي النفط الخام في العالم.

وبحسب بيانات مصلحة الدولة للإحصاء التي أوردتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم السبت، وصل حجم استيراد البلاد من النفط في سبتمبر الماضي إلى 24ر41 مليون طن، بزيادة قدرها 8ر10 في المئة على أساس سنوي، ولكن بانخفاض قدره 930 ألف طن على أساس شهري.

وبلغ حجم كمية النفط التي جرت معالجتها بالصين في سبتمبر الماضي حوالي 49ر56 مليون طن، بزيادة 4ر9 في المئة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وزيادة 9ر6 في المئة في أغسطس السابق عليه.

وتسعى الصين إلى زيادة إنتاجها السنوي من النفط المحلي إلى أكثر من 200 مليون طن بحلول عام 2020. وكان الإنتاج وصل إلى 190 مليون طن في عام 2018.