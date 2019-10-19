مقتل وإصابة 7 جنود عراقيين شمال غرب الموصل

أفاد مصدر عسكري عراقي بمحافظة نينوى، اليوم السبت، بمقتل وإصابة 7 جنود إثر انفجار عبوتين ناسفتين بالتعاقب شمال غرب الموصل /400كم شمال بغداد/.

وقال المقدم محسن علي من الجيش العراقي إن" عبوتين ناسفتين انفجرتا اليوم بالتعاقب لدى مرور دورية للجيش العراقي عند مدخل ناحية الكسك /110كم شمال غرب الموصل/ما أدى إلى مقتل جنديين اثنين وإصابة 5 آخرين بجروح بليغة".

وما زالت مناطق عديدة من محافظة نينوى وخاصة القريبة من الحدود السورية تشهد أعمال عنف وتفجيرات ينفذها عناصر داعش ضد القوات الأمنية العراقية والمدنيين على الرغم من القضاء على تنظيم داعش عسكريا في البلاد نهاية عام 2017.