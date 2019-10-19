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مقتل 7 أشخاص في حريق منزل بروسيا

(د ب أ)
نشر فى : السبت 19 أكتوبر 2019 - 11:36 م | آخر تحديث : السبت 19 أكتوبر 2019 - 11:36 م

أعلنت السلطات الروسية اليوم السبت، مقتل سبعة أشخاص من بينهم خمسة أطفال إثر اندلاع حريق في منزل في مدينة روستوف الروسية .

ولم يتضح بعد السبب وراء اندلاع الحريق في المبنى المكون من طابقين. وقد تعرض الطابق العلوي من المبنى للتدمير بشكل كامل.

وقالت وزارة الدفاع المدني الروسية إن الشخصين البالغين قد لقيا حتفهما حينما انتشرت النيران على الدرج.

وقد تمكن رجال الإطفاء من إنقاذ عدة أشخاص من المبنى المحترق. وذكرت وكالة تاس الرسمية للأنباء أن الأطفال الخمسة الذين لقوا حتفهم تتراوح أعمارهم بين 18 شهرا و 4 سنوات.

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