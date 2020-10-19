مظاهرة كبيرة في العاصمة الفرنسية بعد مقتل معلم

تجمع مئات الأشخاص يوم الأحد في ميدان الجمهورية بالعاصمة الفرنسية باريس دعما للمعلمين وحرية التعبير بعد يومين من مقتل معلم بطريقة وحشية.

وصفق المتجمعون عند الساعة الثالثة بعد الظهر لعدة دقائق تضامناً مع صمويل باتي البالغ من العمر 47 عامًا، والذي قتل في إحدى ضواحي باريس على ما يبدو بسبب مناقشة الرسوم الكاريكاتورية المثيرة للجدل للنبي محمد والتي ظهرت في الأصل في مجلة شارلي إيبدو الساخرة.

وكتب رئيس الوزراء جان كاستكس، الذي شارك أيضا في المسيرة، على تويتر: "أنت لا تخيفنا. لسنا خائفين".

وقال وزير التعليم جان ميشال بلانكير "يجب دعم كل معلم في فرنسا إذا وجد نفسه في مثل هذا الوضع".

وتشير التقديرات إلى خروج عشرات الآلاف من المتظاهرين في جميع أنحاء فرنسا ، بما في ذلك مدينتي مرسيليا وبوردو.

وفي وقت سابق يوم الأحد ، ألقي القبض على المشتبه به الحادي عشر - وهو صديق للمهاجم - لكن المدعين الفرنسيين لم يقدموا تفاصيل حول علاقته بالقتل.

وتمكنت الشرطة من قتل الجاني بعد وقت قصير من الجريمة.

وترأس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اجتماعا دفاعيا يوم الأحد مع عدد من الوزراء والمدعي العام لمكافحة الإرهاب جان فرانسوا ريكار. وقالت مصادر الإليزيه إن المجموعة قررت إجراء المزيد من المراقبة المكثفة لمنصات الإنترنت من أجل التحرك بسرعة أكبر ضد التحريض على العنف.

وكان ماكرون قد أعلن بالفعل عن خطط لقمع التطرف في خطاب ألقاه في أوائل تشرين أول/أكتوبر.

ومن المقرر إقامة حفل تأبين رسمي لصمويل باتي يوم الأربعاء.