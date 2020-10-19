كوريا الجنوبية: مستشار الأمن القومي الأمريكي يعتزم زيارة سول الشهر المقبل

أوضح المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية، أن مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين عبَّر عن عزمه القيام بزيارة إلى سول الشهر المقبل.

وقال المتحدث باسم المكتب الرئاسي كانج مين سوك - في بيان نقلته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية اليوم الأحد - إن مستشار الأمن الوطني سوه هون طلب - خلال زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة - من مستشار الأمن القومي الأمريكي أوبراين زيارة كوريا الجنوبية، وبعد تلقي طلب سوه، عبَّر أوبراين عن عزمه زيارة كوريا الجنوبية الشهر المقبل.

وأضاف كانج: "يمكن حدوث تغير في موعد زيارة أوبراين إلى سول في أي وقت، لكن من المتوقع أن تأتي زيارته بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية".

وأشار إلى أن زيارة مستشار الأمن الوطني الكوري الجنوبي الأخيرة إلى واشنطن تعتبر زيارة ذات مغزى، نظرًا لأن الجانبين الكوري الجنوبي والأمريكي أعادا التأكيد على التحالف القوي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

واتفق مستشار الأمن الوطني والمسؤولون الحكوميون الأمريكيون على مواصلة المناقشات من خلال القنوات الدبلوماسية لحل قضية تقاسم تكاليف الدفاع بسرعة.

وذكر كانج أن الجانبين تبادلا الآراء حول الوضع الأمني في شبه الجزيرة الكورية والعرض العسكري الذي أقامته كوريا الشمالية، كما ناقش الجانبان بشكل معمق سبل استئناف المحادثات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

وفيما يتعلق بأزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، قال المسؤولون الحكوميون الأمريكيون لمستشار الأمن الوطني الكوري الجنوبي إن إجراءات الحجر الصحي الفعالة التي تتخذها سول تعد نموذجا مثاليا يحتذى به في المجتمع الدولي، وفقا لما ذكره المتحدث باسم المكتب الرئاسي.

وطلب سوه من الجانب الأمريكي تأييد ترشيح وزيرة التجارة الكورية الجنوبية يو ميونج هي لمنصب مدير منظمة التجارة العالمية، في حين قال الجانب الأمريكي إنه سينظر في هذا الطلب بجدية.