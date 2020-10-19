مسؤول بالنقد الدولي: مصر البلد الوحيد الذي يشهد نموا إيجابيا في المنطقة

قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، الدكتور جهاد أزعور، إن مصر البلد الوحيد الذي يشهد نموًا إيجابيًا في المنطقة، مشيرًا إلى أن نتاج الإصلاح الاقتصادي عزز من قدرة النمو.

وأضاف أزعور، خلال لقاء لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «ON E»، مساء الاثنين، أن الاقتصاد المصري كان ينمو قبل جائحة كورونا بوتيرة تفوق 5%، لافتًا إلى أن مصر اتخذت مجموعة من الإجراءات للتكيف مع الأزمة.

وأشار إلى أن تراجع الاقتصاد عالميًا؛ بسبب أزمة «كوفيد - 19» له أثر على مصر، قائلًا إن عودة مصر للنشاط الاقتصادي والسياحي، ساهم في إعادة تسريع وتيرة التعافي.

ولفت مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي إلى أن مصر تحتاج الاستمرار في الحفاظ على الاستقرار، وتسريع وتيرة الإصلاح التي بدأت فيها من خلال؛ تسهيلات إضافية، وتعميق شبكة الحماية الاجتماعية، وتعزيز برامج التعليم عن بعد، وبرامج التدريب المهني.