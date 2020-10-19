استمرار تراجع الأوضاع المالية للأسر في بريطانيا

أظهرت بيانات مسح نشرتها شركة "آي إتش إس ماركت"، اليوم الاثنين، أن الأوضاع المالية للأسر في المملكة المتحدة ظلت تحت ضغط شديد في أكتوبر.

واستقر مؤشر الأوضاع المالية للأسر، الذي يقيس التصورات العامة للأسر عن الرفاهية المالية، عند 40.8 في أكتوبر، وهي قراءة أقل بكثير عن نقطة التعادل عند 50.

وفيما يتعلق بالمستقبل، تتوقع الأسر أن يظل وضعها للاثني عشر شهرًا القادمة قاتمًا نسبيًا، حيث لا تزال قراءة المؤشر للمستقبل أقل بكثير من 50.

كما تراجع المبلغ النقدي المتاح للأسر للإنفاق بصورة أكبر. وبالتالي، انخفض الإنفاق بمعدل أسرع مما كان عليه في سبتمبر، كما لجأت نسبة أكبر من الأسر إلى ديون غير مضمونة.

وإضافة إلى ذلك، أظهر المسح أن شهية الأسر للمشتريات الكبيرة تراجعت بصورة حادة في أكتوبر.