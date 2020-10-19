«دور مجلس الشورى» بأول تعليق من السعودية حنان الأحمدي بعد منصبها الجديد

أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرا ملكيا بتعيين حنان الأحمدي، بمنصب مساعد رئيس مجلس الشورى، وذلك لتصبح أول امرأة تتقلد هذا المنصب في المملكة.



وفي أول تعليق على هذا التعيين، قالت الأحمدي إن "صدور الأمر الملكي بتعييني مساعداً لرئيس المجلس يمثل تشريفاً وتتويجاً ودعما للمرأة السعودية، وأتطلع بمشيئة الله أن أكون عند هذه الثقة الكريمة، وأن أستطيع الوفاء بمسؤوليات هذا الموقع المهم الذي يجسد ما يوليه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد من دعم واهتمام للمرأة السعودية، وحرصهما - أيدهما الله - على تفعيل مشاركتها في صنع القرار الوطني وتعزيز مشاركتها في التنمية الشاملة التي تعيشها المملكة العربية السعودية في المجالات كافة".

وتابعت قائلة وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية: "مجلس الشورى يقوم بدور ملموس في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة وفي صناعة القرار ومراقبة أداء الأجهزة الحكومية، ومساندة مواقف المملكة دولياً من خلال دوره في تعزيز العلاقات البرلمانية مع الدول الشقيقة والصديقة".

وأضافت أن دور مجلس الشورى "يتنامى في ظل ما يحظى به المجلس من اهتمام ودعم من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد"، معربة عن "تطلعها للإسهام في الجهود المتواصلة التي تبذلها رئاسة المجلس وأعضاؤه لخدمة الوطن والمواطن".