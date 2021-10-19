السلطات التركية تلقي القبض على نحو 100 شخص بشبهة الارتباط بتنظيم جولن

صرحت مصادر أمنية تركية اليوم الثلاثاء بأنه جرى إلقاء القبض على ما لا يقل عن 97 شخصا، بشبهة الارتباط بـ"تنظيم جولن".

وذكرت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء أن إلقاء القبض عليهم جاء بعد حملات متزامنة في العديد من الولايات، وذلك بعد صدور مذكرات توقيف جديدة بحق المئات من الأفراد، ومن بينهم عسكريون في الخدمة وطلاب في مدارس عسكرية.

وتتهم الحكومة التركية رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة، فتح الله جولن، بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها البلاد في عام 2016.

كما تقول أنقرة إن جولن يقود تنظيما للتغلغل في أجهزة الدولة والجيش للانقلاب على الحكومة. وتصنف أنقرة حركة جولن تنظيما إرهابيا.

وينفي جولن، الحليف السابق للرئيس رجب طيب أردوغان، هذه الاتهامات.