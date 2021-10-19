قال الدكتور عبدالمنعم فؤاد، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، إن الاحتفاء بالنبي محمد سيد الخلق يجب ألا يكون عاديًا، معقبًا: «كل شخص يقيم عيد ميلاد لابنه الصغير وزوجته ولنفسه ما الذي قدموه للإسلام؟ فما بالكم بالذي أُعطي رحمة وحزمًا وعزمًا ووقارًا وعصمة وحياء».

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «آخر النهار»، الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين عبر فضائية «النهار»، مساء الاثنين، أن النبي محمد أُرسل رحمة للعالمين، مشيرًا إلى أن الاحتفاء بالمولد النبوي احتفاء بالنبوة والوحي واتصال الأرض بالسماء والصفا والصفاء.

وناشد المواطنين إذا رأوا أن جماعة ما لا تقيم شرع الله وهم يحتفلون بالمولد النبوي ألا يحتسبوهم على الإسلام، موضحًا أن النبي بيّن كيفية الاحتفاء به عن طريق طاعة الله وإعطاء الفقراء والمساكين وتذكير الناس بالكلمة الطيبة.

وأشار أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، إلى أن الإسلام الدين الوحيد الذي قال بأن التبسم في وجه الآخرين صدقة، مستشهدًا بقوله تعالى: «ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء».