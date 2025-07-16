الأهلي يواسي بورسعيد في وفاة ميمي عبد الرازق

وجه مجلس إدارة نادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب برقية عزاء في وفاة نجم بورسعيد الراحل، ميمي عبد الرازق.

كتب الأهلي في بيان عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس) اليوم الأربعاء "الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، والسادة أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، وقطاعات النادي الرياضية، ينعون ببالغ الحزن والأسى، الكابتن ميمي عبد الرازق، الذي وافته المنية اليوم، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان".

وتوفي ميمي عبد الرازق المدير الفني السابق لعدد من الأندية مثل المصري وسموحة عن عمر يناهز 65 عاما نتيجة إصابته بأزمة قلبية.