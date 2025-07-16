كريستال بالاس يستأنف على قرار استبعاده من المشاركة في مسابقة الدوري الأوروبي

تحدث النجم الكرواتي لوكا مودريتش عن كواليس انتقاله إلى نادي ميلان الإيطالي، بعد نهاية مشواره الطويل مع ريال مدريد الإسباني، والذي امتد لـ13 عامًا وتوّج خلاله بـ28 لقبًا، كأكثر لاعب تحقيقًا للبطولات في تاريخ النادي الملكي.

وقال مودريتش في تصريحات لقناة “ميلان”: “كنت أرغب في الاستمرار داخل أوروبا، واللعب في أحد الدوريات الكبرى. تلقيت عدة عروض، لكن بمجرد وصول عرض ميلان، كان القرار واضحًا بالنسبة لي”.

وأضاف: “منذ اللحظة الأولى كنت مستعدًا للانضمام، وأعجبت جدًا بحضور وفد ميلان إلى كرواتيا لتقديم مشروع النادي، وهو ما كان له تأثير كبير على قراري”.

واختتم مودريتش حديثه قائلًا: “ميلان نادٍ كبير وعريق، ومن أكبر الأندية في أوروبا، وأنا سعيد بوجودي هنا في المرحلة القادمة”.

وكان نادي ميلان قد أعلن عن ضم مودريتش بعقد يمتد لموسم واحد مع خيار التمديد لموسم إضافي