 ‎برنامج تدريبي خاص لمحمود جهاد في معسكر الزمالك - بوابة الشروق
الأربعاء 16 يوليه 2025 8:13 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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‎برنامج تدريبي خاص لمحمود جهاد في معسكر الزمالك

الشروق
نشر في: الأربعاء 16 يوليه 2025 - 8:05 م | آخر تحديث: الأربعاء 16 يوليه 2025 - 8:05 م

خاض محمود جهاد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامج تدريبي خاص خلال مران اليوم الأربعاء، الذي أقيم على ملعب النادي، في إطار معسكر الفريق بالعاصمة الإدارية، استعداداً للموسم الجديد.
وقام الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، بوضع برنامج تدريبي خاص لمحمود جهاد لتنفيذه خلال المران، من أجل تجهيزه بالشكل الأنسب للفترة المقبلة.

وكان فريق الزمالك انتظم في معسكر مغلق بالعاصمة الإدارية، بداية من أمس الثلاثاء، في إطار المرحلة الثانية من فترة الإعداد للموسم الجديد.
ومن المقرر أن يستمر المعسكر حتى يوم 27 يوليو الجاري، على أن يتخلله خوض ثلاث مباريات ودية أمام رع والشمس ووادي دجلة..


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