خالد مصطفى: 56% زيادة في المتدربين بالدورة الثانية للجائزة التميز الحكومي

قال خالد مصطفى، المشرف على جائزة مصر للتميز الحكومى التابعة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه تم زيادة فئات جائزة التميز الحكومى إلى 19 فئة في الدورة الثانية مقارنة ب 15فئة في الدورة الأولى، مضيفا أنه تم استحداث فئات جديدة للجائزة لتشمل مكاتب التموين، مكاتب الصحة، جائزة الموظف الحكومى المتميز، جائزة فريق العمل المتميز، إضافة إلى تغيير معايير جائزة الوحدات الخدمية إلى معايير نظام النجوم العالمى لتقييم الخدمات الحكومية.



جاء ذلك خلال فاعليات حفل إعلان نتائج جائزة مصر للتميز الحكومى الدورة الثانية 2020، والتى تنظمها وزارة التخطيط تحت رعاية رئيس الجمهورية وبحضور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وهالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعددًا من الوزراء وضيوف الشرف من دولة الإمارات.



وأضاف مصطفى، أن الدورة الثانية شهدت زيادة نسبة المتدربين فى الجهات الحكومية ب 56% عن الدورة الأولى، و6600 موظف من منسقى وسفراء التميز تم تدريبهم قبل بداية الجائحة، إلى جانب عقد حلقات تفاعلية افتراضية شاهدها ما يزيد عن 20 ألف موظف وشاركت فيها قيادات فى دولة الإمارات بإجمالى 107 ألف ساعة تدريب.



وأشار مصطفي إلى حرص الدولة على تنفيذ الدورة الثانية من جائزة التميز الحكومى، رغم جائحة كوفيد -19، وتم التأكيد والتركيز على 3 توجيهات رئيسية خلال عمليات تقييم الدورة الثانية هى التنافسية وجودة الحياة والإجراءات الاحترازية لمواجهة الجائحة، بافتا إلى أن جوهر الجائزة يرتكز بنسبة 60% من التقييم علي تحقيق الرؤية المستقبلية للدولة، و20% علي الابتكار والتطوير، 20% الممكنات التى تضمن استدامة التميز.



وأوضح مصطفي، أن الطموحات المستقبلية للجائزة تتمثل في تنمية الجائزة في ٣ أبعاد وهي تعميق ثقافة التميز، نظام متكامل للتميز وبرنامج وطنى للتميز، لإنتاج والانتشار منوخلال إعادة تطبيق ممارسات التميز في جميع أنحاء الدولة، مشير الي أن غاية الجائزة تحسين جودة حياة المواطن من خلال تحسين جودة الخدمات المقدمة لديهم، وزيادة تنافسية الدولة مما سيعود بالايجاب علي المواطن أيضا.



ويشهد الحفل إعلان أسماء الفائزين الثلاثة في فئات الجائزه المختلفه والتي تشمل جائزة التميز الفردي والتي تتضمن أفضل موظف حكومي، أفضل فريق عمل، إضافة إلى جائزة الابتكار والإبداع المؤسسي، وجائزة المواقع المتميزة فى تقديم الخدمات الحكومية، فضلًا عن جائزة القيادات المتميزة، وجائزة الوحدة المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية، وكذا جائزة المؤسسة المتميزة.



وتعد جائزة مصر للتميز الحكومى خطوة على طريق تحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 وفى مقدمتها بتكوين جهاز إداري كفء وفعال محوكم يساهم بدوره في تحقيق التنمية ويستجيب للمواطنين، وتم اطلاق النسخة الأولى "جائزة مصر للتميز الحكومي" فى عام 2019 بالشراكة مع دولة الإمارت.



تشمل الجائزة العديد من الجوائر الفرعية وهى: جائزة المؤسسة المتميزة، جائزة المواقع الإلكترونية فى تقديم الخدمات الحكومية، جائزة الابتكار والإبداع المؤسسى، جوائز التميز الفردى "أفضل موظف حكومى – أفضل فريق عمل"، جائزة القيادات المتميزة، جائزة الوحدة المتميزة فى تقديم الخدمات الحكومية، كما تم استحداث 4 فئات جديدة تضمنت جوائز أفضل موظف حكومي، وأفضل فريق عمل، وأفضل مكتب صحة، وأفضل مكتب تموين.