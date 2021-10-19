سبورتينج لشبونة يكتسح بشكتاش في عقر داره ويسجل فوزه الأول بدوري الأبطال

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سجل فريق سبورتينج لشبونة البرتغالي فوزه الأول في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا وتغلب على مضيفه بشكتاش التركي 4 /1 اليوم الثلاثاء في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثالثة.

وتقدم سيباستيان كواتس بهدف لسبورتينج لشبونة في الدقيقة 15 لكن بعد تسع دقائق فقط أدرك سايل لارين التعادل لبشكتاش.

وأضاف كواتس الهدف الثاني له ولسبورتينج في الدقيقة 27 ثم تكفل بابلو سارابيا بالهدف الثالث من ضربة جزاء في الدقيقة 44.

وفي الثواني الأخيرة للشوط الأول ألغى الحكم هدفا سجله أليكس تيكسيرا لاعب بشكتاش بعد الرجوع لتقنية "فار".

وقبل دقيقة واحدة من نهاية المباراة أحرز باولينيو الهدف الرابع للفريق الضيف.

وتلقى بشكتاش هزيمته الثالثة على التوالي في الوقت الذي حقق فيه سبورتينج فوزه الأول بعد هزيمتين متتاليتين.

وحصد سبورتينج أول ثلاث نقاط له ليتقدم للمركز الثالث وتراجع بشكتاش للمركز الرابع بعدما ظل بدون رصيد من النقاط.