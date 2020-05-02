زلزال قوي يقع قبالة الساحل التركي على البحر المتوسط

أفادت وكالة إدارة الكوارث التركية بأن زلزالا قويا وقع قبالة الساحل التركي المطل على البحر الأبيض المتوسط، فيما لم ترد أي تقارير فورية عن وقوع أضرار مادية أو ضحايا.



وقالت المديرية التركية لإدارة الكوارث والطوارئ، حسبما ذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن الزلزال بلغت شدته الأولية 6 درجات على مقياس ريختر، ووقع تحت سطح البحر على بعد 189 كيلومترا قبالة منتجع بلدة "كاش" في محافظة أنطاليا التركية.



من جهته، قال حاكم منطقة كاش سابان أردا يازجي إن السلطات لم تتلق أي بلاغات عن حدوث أضرار أو إصابات في كاش أو ضواحيها.



يشار إلى أن تركيا تقع على خطوط صدع زلزالية رئيسية، وفي عام 1999، لقي ما لا يقل عن 17 ألف شخص مصرعهم جراء زلزال مدمر ضرب شمال غرب تركيا.