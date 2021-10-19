الاتحاد الأفريقي: 5% نسبة التطعيم الكامل بلقاح كورونا في القارة السمراء

أكدت "المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها" - الذراع الصحي للاتحاد الافريقي ، ارتفاع نسبة تحصين سكان القارة الافريقية بلقاح كورونا إلى 4.96%، وسجلت نسبة من تلقى جرعة واحدة 7.4%.



وأوضحت "المراكز الأفريقية" - في بيان اليوم الثلاثاء - أن إجمالي الاصابات بفيروس كورونا المستجد بلغ 8 ملايين و 500 ألف إصابة و217 ألفا و500 وفاة.



وأوصت الدول الاعضاء بالاستمرار في تعزيز عمليات رصد إصابات "كورونا"، وترصد المتلازمات مثل الإنفلونزا والتهابات الجهاز التنفسي الحاد، وترصد الوفيات السريع، والترصد الجيني لمراقبة تحور الفيروس.



يذكر أن "المراكز الإفريقية" تدعم كافة البلدان الافريقية على تحسين المراقبة والاستجابة للطوارئ والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلك التصدي لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية ، كما تسعى أيضاَ إلى بناء القدرة على الحد من أعباء الأمراض على القارة.