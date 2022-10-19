صحة المنوفية تناقش الاستعدادات لحملة أمراض سوء التغذية لطلاب المدارس

عقدت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، اجتماعا تنسيقيا برئاسة الدكتورة رشا خضر وكيل المديرية، لمناقشة خطة الاستعداد لبدء تنفيذ المبادرة الرئاسية للكشف عن أمراض السمنة والتقزم والأنيميا، للعام الدراسي الحالي 2022- 2023.

وجاء الاجتماع بحضور الدكتور محمد العسكري مدير الإدارة العامة للطب الوقائي، والدكتور أحمد البوهي مدير إدارة الصحة المدرسية، وبحضور ممثلي فرع هيئة التأمين الصحي بالمنوفية، الدكتورة إيمان قنصوة مدير إدارة الطلاب، والدكتور حافظ طعيمة منسق الحملات ومدير العيادات، ومسئولي السن المدرسي بالمديرية.

وناقش الاجتماع آليات العمل والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية؛ لمناقشة خطة التثقيف الصحي المزمع تنفيذها لتوحيد الخطاب الإعلامي لنشر الوعي الصحي بين الطلاب وكذلك الوعي بأهداف المبادرة، كما تمت مناقشة آلية الابلاغ الفوري عن الأمراض المعدية والتأكيد على ضرورة التزام الطلاب والعاملين بالمدارس بالإجراءات الاحترازية والتشديد على اتخاذ كافة التدابير الوقائية حفاظاً على الصحة العامة للطلاب وتحقيقاً لبيئة صحية سليمة خلال العام الدراسي.