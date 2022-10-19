رئيس الوزراء اللبناني يؤكد دور السعودية المركزي في استقرار النظام الاقتصادي العالمي

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أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الأربعاء، دور المملكة العربية السعودية المركزي في استقرار النظام الاقتصادي العالمي.

وقال ميقاتي، خلال استقباله اليوم سفير السعودية لدى لبنان وليد البخاري، إنه "يعوّل على حكمة المملكة العربية السعودية وقيادتها ودورها المركزي في استقرار النظام الاقتصادي العالمي في هذه المرحلة الدقيقة، وضرورة مقاربة هذا الملف من الجوانب الفنية الاقتصادية لارتباطه باستقرار أسواق النفط".

وشدد ميقاتي على أن "هذا الملف يعالج بمنطق الحوار والشراكة بما يخدم الأمن والإزدهار الإقليمي والدولي".

وحسب بيان صادر عن الموقع الرسمي لميقاتي، جرى خلال اللقاء، "تأكيد مرجعية اتفاق الطائف، الذي انبثق عنه الدستور اللبناني، في رعاية الواقع اللبناني والعلاقات الوطيدة بين مختلف المكونات اللبنانية".

وتطرق البحث إلى "ردود الفعل على قرار منظمة أوبك بخفض إنتاج النفط وما أنتجه من تجاذبات".

وتم خلال اللقاء، "تجديد تأكيد العلاقات الأخوية بين لبنان والمملكة والتي تميزت على الدوام بالتعاضد والمحبة المتبادلة بين البلدين والشعبين، وترجمت باحتضان المملكة للبنان واللبنانيين ومساعدتهم لتجاوز كل العثرات والمصاعب".

يذكر أن "اتفاق الطائف" يعرف أيضاً باسم "وثيقة الوفاق الوطني"، وكان قد وضع بين الأطراف المتنازعين في لبنان عام 1989 وأسفر عن انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية.

ويتحدث كل الأطراف السياسيين في لبنان في تصريحاتهم عن أهمية "اتفاق الطائف" وضرورة حمايته وعدم المس به.