وزيرة الثقافة: بدء العمل في المرحلة الثانية من مشروع سينما الشعب

قالت الدكتورة نيفين كيلاني، وزيرة الثقافة، إن الدولة حريصة على إيصال الخدمة الثقافية، لمعظم طبقات الشعب؛ لذلك تم تطوير مشروع "سينما الشعب" وبدء العمل بالمرحلة الثانية، منذ أكثر من 4 أشهر.

ولفتت خلال مكالمة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، مع الإعلامي تامر أمين، والمذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الثلاثاء، إلى وصول تكلفة تذكرة السينما لـ200 جنيه، فضلا عن بعض المحافظات التي ليس لديها دور سينما، مؤكدة أن مشروع سينما الشعب يستهدف إنشاء نشاطات سينمائية من خلال قصور الثقافة بسعر رمزي.

وذكرت أن المشروع يعتمد على تحويل بعض القاعات إلى دور عرض سينمائي، لافتة إلى أن المرحلة الأولى تشمل 16 قصرا للثقافة، بالإضافة إلى 5 أخرى في المرحلة الثانية مع بدء العام الجديد.

وفي سياق آخر، صرحت بأن مهرجان الموسيقى العربية منذ انطلاقه وعلى مدار 25 عاما، له طابع خاص، لافتة أن ثمة مهرجان هذا العام بعنوان "الموسيقى العربية بين الأصالة والتجديد"، وهدفه الربط التراث والتجديد في الموسيقى، ويشمل عدة ندوات، وأبحاث، على هامش المؤتمر، بالإضافة إلى حفلات النجوم بمجوعة أغان تراثية من الموسيقى العربية إلى جانب الأغاني الحديثة.