التموين: تسليم الدقيق لمخابز إنتاج الخبز الحر والفينو التي تقدمت بالأوراق المطلوبة

• بدء تسليم الدقيق لمصانع المكرونة التي تقدمت بعد التأكد ‏من تعاقدها مع هيئة السلع التموينية لإنتاج مكرونة المنظومة التموينية‏

• عمليات تسليم الدقيق لمن تقدم ولمن يرغب لمدة شهر ‏بسعر 10 آلاف جنيه للطن سواء لإنتاج الخبز الحر أو الفينو أو لمصانع ‏المكرونة المتعاقدة مع هيئة السلع التموينية‏

• الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتسليم الدقيق لمخابز إنتاج ‏الخبز الحر والفينو تأتي للتخفيف على المواطن

تلقى علي المصيلحي وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، تقريرًا من هيئة السلع التموينية حول تسليم مخابز إنتاج الخبز الحر ‏والفينو، الدقيق، بمحافظات (المنوفية، والجيزة، والقليوبية) طبقًا للأسعار المقررة و‏بسعر 10 آلاف جنيه للطن.

وأفاد التقرير الوارد إلى الوزير من هيئة السلع ‏التموينية، بأنه تم تسليم المخابز المتقدمة لشراء الدقيق من المطاحن التي ‏تقدمت لهيئة السلع التموينية وللمديريات أيضًا ومطاحن الشركة القابضة ‏للصناعات الغذائية، بالكميات التي طلبوها بعد تقديم الأوراق.

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وأشار التقرير إلى أنه تم تسليم الكميات المطلوبة من مستودع الدقيق بحى الهرم ‏في الجيزة التابع لشركة مطاحن جنوب الجيزة؛ لتسليمه إلى المخابز التى تقدمت ‏لذلك، وفى المنوفية تم تسليم الأقماح المطلوبة لمطحن الوطنية من مستودع ‏شبين الكوم وشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا ومطاحن عمران بالقليوبية، ‏بالإضافة إلى عدد من المطاحن التى تعمل فى إنتاج الدقيق 72%.

كما تلقى "المصيلحي" ‏تقريرًا من هيئة السلع التموينية يفيد أيضا بأن شركة شمال القاهرة التابعة ‏للشركة القابضة للصناعات الغذائية قد سلمت الكميات المطلوبة من الدقيق ‏لمصنع النجمة لإنتاج المكرونة، وشركة إيما باسطا، وشركة يونى فيرت، ‏والطارق؛ لإنتاج المكرونة للمنظومة التموينية.

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وصرح المتحدث الرسمي للوزارة، أحمد كمال، ‏بأن شكل أجولة الدقيق المخصصة لذلك هي "باللون الأصفر"، لافتا إلى أن وزير التموين ‏قد شدد على المديريات بضرورة تشديد الرقابة على مصانع المكرونة وكذلك ‏المخابز؛ للتأكد من التزامها بالأسعار، وكذلك الموازين المقررة.

يذكر أن علي المصيلحي وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، كان قد أصدر توجيها وزاريا بتسليم الدقيق للمخابز التى تنتج الخبز ‏الحر والفينو بسعر 10 آلاف جنيه للطن، وكذلك مصانع المكرونة، بعد ‏تقديمها طلب بذلك لهيئة السلع التموينية أو بالمديرية التابع لها المخبز أو ‏المصنع، شرط أن يكون مصنع المكرونة المتقدم متعاقد مع هيئة السلع ‏التموينية لإنتاجها للمنظومة التموينية وذلك لمدة شهر.