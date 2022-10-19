التموين: تسليم الدقيق لمخابز إنتاج الخبز الحر والفينو التي تقدمت بالأوراق المطلوبة

• بدء تسليم الدقيق لمصانع المكرونة التي تقدمت بعد التأكد من تعاقدها مع هيئة السلع التموينية لإنتاج مكرونة المنظومة التموينية
• عمليات تسليم الدقيق لمن تقدم ولمن يرغب لمدة شهر بسعر 10 آلاف جنيه للطن سواء لإنتاج الخبز الحر أو الفينو أو لمصانع المكرونة المتعاقدة مع هيئة السلع التموينية
• الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتسليم الدقيق لمخابز إنتاج الخبز الحر والفينو تأتي للتخفيف على المواطن
تلقى علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرًا من هيئة السلع التموينية حول تسليم مخابز إنتاج الخبز الحر والفينو، الدقيق، بمحافظات (المنوفية، والجيزة، والقليوبية) طبقًا للأسعار المقررة وبسعر 10 آلاف جنيه للطن.
وأفاد التقرير الوارد إلى الوزير من هيئة السلع التموينية، بأنه تم تسليم المخابز المتقدمة لشراء الدقيق من المطاحن التي تقدمت لهيئة السلع التموينية وللمديريات أيضًا ومطاحن الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بالكميات التي طلبوها بعد تقديم الأوراق.
وأشار التقرير إلى أنه تم تسليم الكميات المطلوبة من مستودع الدقيق بحى الهرم في الجيزة التابع لشركة مطاحن جنوب الجيزة؛ لتسليمه إلى المخابز التى تقدمت لذلك، وفى المنوفية تم تسليم الأقماح المطلوبة لمطحن الوطنية من مستودع شبين الكوم وشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا ومطاحن عمران بالقليوبية، بالإضافة إلى عدد من المطاحن التى تعمل فى إنتاج الدقيق 72%.
كما تلقى "المصيلحي" تقريرًا من هيئة السلع التموينية يفيد أيضا بأن شركة شمال القاهرة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية قد سلمت الكميات المطلوبة من الدقيق لمصنع النجمة لإنتاج المكرونة، وشركة إيما باسطا، وشركة يونى فيرت، والطارق؛ لإنتاج المكرونة للمنظومة التموينية.
وصرح المتحدث الرسمي للوزارة، أحمد كمال، بأن شكل أجولة الدقيق المخصصة لذلك هي "باللون الأصفر"، لافتا إلى أن وزير التموين قد شدد على المديريات بضرورة تشديد الرقابة على مصانع المكرونة وكذلك المخابز؛ للتأكد من التزامها بالأسعار، وكذلك الموازين المقررة.
يذكر أن علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، كان قد أصدر توجيها وزاريا بتسليم الدقيق للمخابز التى تنتج الخبز الحر والفينو بسعر 10 آلاف جنيه للطن، وكذلك مصانع المكرونة، بعد تقديمها طلب بذلك لهيئة السلع التموينية أو بالمديرية التابع لها المخبز أو المصنع، شرط أن يكون مصنع المكرونة المتقدم متعاقد مع هيئة السلع التموينية لإنتاجها للمنظومة التموينية وذلك لمدة شهر.