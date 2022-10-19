زعيم الاشتراكيين في ألمانيا: المساعدات لأوكرانيا تهدف إلى تعزيز موقفها التفاوضي

قال زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا، لارس كلينجبايل، إن المساعدات المقدمة لأوكرانيا تهدف إلى دعم حقها في الدفاع عن النفس وتعزيز موقفها التفاوضي.



وقال كلينجبايل في تصريحات لبوابة "Web.de News" الإخبارية اليوم الأربعاء: "إنني مقتنع تماما بأن هذه الحرب لن تُحسم في ساحة المعركة، ولكن في مرحلة ما على طاولة المفاوضات"، مضيفا أن أوكرانيا هي التي ستضع شروط هذه المفاوضات، وتابع: "دعمنا لأوكرانيا يهدف إلى التوضيح لبوتين أنه لن ينتصر في هذه الحرب".



وذكر زعيم الحزب الذي ينتمي إليه المستشار أولاف شولتس، أن ضعف الجانب الروسي واضح للعيان، وقال: "لكننا نشهد أيضا تصعيدا واضحا، خاصة في الأسبوع الماضي مع الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة الروسية على كييف ومدن أخرى".



وأضاف كلينجبايل أن التقدم العسكري الأوكراني يتعلق بشكل كبير بشجاعة الأوكرانيين والقرارات العسكرية الاستراتيجية الصحيحة، وقال: "لكن هذا التقدم أيضا له علاقة بالدعم المقدم من الغرب في صورة توريد أسلحة"، مؤكدا ثقته في استمرار نجاحات أوكرانيا.