أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، فراس الأبيض، اليوم الأربعاء، أنه تم رصد 80 إصابة جديدة بوباء "الكوليرا" ليرتفع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 169 حالة، كما تم تسجيل حالتي وفاة رفعت العدد التراكمي للوفيات إلى 5 حالات.

وقال خلال مؤتمر صحفي بمبنى وزارة الصحة: "رصدت وزارة الصحة 80 إصابة جديدة بالكوليرا ليرتفع الإجمالي إلى 169، فضلا عن حالتي وفاة ليرتفع الإجمالي إلى 5 حالات".

وأضاف: "هناك انتشار متسارع لوباء "الكوليرا" في لبنان ولا زالت الغالبية العظمى (70%) من المرضى هي من النازحين السوريين ولكن بدأنا نلحظ زيادة في الحالات عند المواطنين اللبنانيين، وبينها حالتان سجلتا في كسروان في جبل لبنان الشمالي".

وأكّد الأبيض أن "المياه الملوثة في مناطق لبنانية عدة ولا سيما بمنطقة عكار في الشمال هي العنصر الأساسي الذي يسهم في رفع حالات الكوليرا، بالإضافة إلى مسألة تلوث الخضروات من مياه الري، وبالدرجة الثالثة تأتي مسألة مخالطة مصاب بأشخاص عدة.