بريطانيا ترحب باتفاق مصر وواشنطن على إدخال 20 شاحنة مساعدات لغزة عبر معبر رفح

قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، اليوم الخميس، إنه يرحب باتفاق مصر وأمريكا على إدخال 20 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية عبر معبر رفح إلى قطاع غزة، وذلك بحسب ما نشرته وكالة أنباء العالم العربي.

وأكد كليفرلي، الذي وصل إلى القاهرة في وقت سابق والتقى مع نظيره المصري سامح شكري، في حسابه بمنصة إكس (تويتر سابقا)، أن بلاده سوف تستمر في العمل مع شركائها؛ لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى من يحتاجونها.

وقالت وزارة الخارجية المصرية بعد الاجتماع، إن شكري وكليفرلي متفقان على ضرورة توصيل المساعدات إلى غزة بشكل مستدام وآمن.

وأضافت الوزارة في بيان، أن المباحثات شهدت تبادلا لوجهات النظر والتقييمات حول الأزمة الراهنة، وسبل وفرص تجاوزها.

وحذر شكري من «تداعيات استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية على المزيد من التردي للأوضاع الإنسانية، وكذا الآثار المدمرة لسياسة العقاب الجماعي، من حصار أو تهجير قسري»، وفقا لبيان الخارجية المصرية.

واتفق الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي جو بايدن، على إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح بشكل مستدام، مع تنسيق الجهات المعنية في الدولتين مع المنظمات الإنسانية الدولية، تحت إشراف الأمم المتحدة لتأمين وصول المساعدات.