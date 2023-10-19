مستشار ألمانيا يطلب مجددا إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حماس

حذر المستشار الألماني أولاف شولتس، من حدوث تصعيد آخر في النزاع بالشرق الأوسط، وطلب إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حماس في قطاع غزة.

وقال شولتس اليوم الخميس في بيان حكومي بالبرلمان الألماني "بوندستاج": "يجب إطلاق سراحهم دون أية شروط مسبقة"، وأكد أيضا على الأهمية الكبيرة للمساعدات الإنسانية لأجل الأشخاص في قطاع غزة، الذين هم أيضا ضحايا ورهائن لحماس.

وبعد زيارة شولتس إلى إسرائيل ومصر، قال اليوم إن لديه انطباعا أنه من الممكن النجاح في إيجاد طريق لتأمين الإمدادات الضرورية من غذاء وماء وأدوية.

ووصف المستشار الألماني الأزمة الراهنة بالشرق الأوسط بعد زيارته للمنطقة أمس الأربعاء، بأنها أصعب أزمة عايشها الشرق الأوسط منذ عقود.

وأكد شولتس بالنظر إلى هجوم حماس على إسرائيل أن مكان ألمانيا في هذا الوقت هو أنها "تقف بشكل راسخ بجانب إسرائيل"، وتابع: "إسرائيل لديها كل الحق في الدفاع عن نفسها".

ودعا المستشار الألماني مجددا إلى عدم تصعيد النزاع مرة أخرى، وأوضح أنه لهذا السبب يجب ألا يكون هناك انضمام لميليشيا حزب الله اللبناني الموالي لإيران (لهذا النزاع)، وحذر من أن حدوث مثل هذا التصعيد على نطاق واسع سيكون مدمرا للمنطقة بأكملها.