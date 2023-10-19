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تجدد القصف الإسرائيلي على مواقع عدة في قطاع غزة

وكالات
نشر في: الخميس 19 أكتوبر 2023 - 10:55 ص | آخر تحديث: الخميس 19 أكتوبر 2023 - 10:55 ص

تجدد القصف الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، على مواقع عدة في قطاع غزة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي، شن الغارات على أنحاء متفرقة من قطاع غزة، لليوم الـ13 على التوالي، مخلفًا مئات الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين الفلسطينيين.

وأدى القصف الإسرائيلي المتواصل جواً وبحراً على غزة، واستهداف منازل وبنايات سكنية، إلى سقوط المزيد من الضحايا الفلسطينيين.

وفي وقت سابق، استهدفت غارات إسرائيلية منازل في تل الهوى ومخيم جباليا وحي النصر، كما قصفت المدفعية الإسرائيلية حيي الشجاعية والتفاح بقطاع غزة.

وأفادت فضائية «العربية» بأن بوارج حربية إسرائيلية قصفت خان يونس جنوب قطاع غزة.

وتستعد إسرائيل لاجتياح بري لقطاع غزة ردا على الهجوم الذي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر.

وتنفذ القوات الإسرائيلية منذ ذلك الحين أعنف قصف تشنه على غزة، ما أسفر عن استشهاد نحو 3500 فلسطيني، كما فرضت حصارا مطبقا على القطاع، مما يفاقم الغضب بين الفلسطينيين في الضفة الغربية.


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