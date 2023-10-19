وزيرة خارجية ألمانيا تبدأ في الأردن محادثات بشأن أزمة الشرق الأوسط

تواصل وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في الأردن، اليوم الخميس، دبلوماسية الأزمة وذلك في ضوء الصراع الحالي بين إسرائيل وحركة حماس.

والتقت الوزيرة التي تنتمي لحزب الخضر الألماني في العاصمة الأردنية عمان المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا)، فيليب لازاريني.

وتعتزم بيربوك في أعقاب اللقاء عقد اجتماع مع نظيرها الأردني أيمن الصفدي.

ومن المقرر أن تتوجه الوزيرة الألمانية إلى تل أبيب غدا الجمعة حيث ستجري محادثات مع السياسي المعارض بيني جانتس الذي انضم إلى حكومة الحرب برئاسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وستتختم بيربوك جولتها بزيارة لبنان.

كانت بيربوك أعلنت أنها تعتزم خلال جولتها استئناف الجهود الرامية إلى الحيلولة دون تحول الصراع الحالي إلى حريق هائل في المنطقة، بالإضافة إلى العمل من أجل الإفراج عن الأشخاص الذين تحتجزهم حركة حماس في غزة، وبينهم رعايا ألمان.

ومن المتوقع أن تركز بيربوك خلال المحادثات في لبنان على محاولة حث القيادة السياسية في بيروت على التأثير على حزب الله حتى لا يدخل في الصراع في ظل تنامي المخاوف من احتمال إقدام الحزب على هذه الخطوة.