استشهاد فتيين فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

استشهد فتيان فلسطينيان برصاص الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الخميس في الضفة الغربية.

وأوضحت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، أن أحمد منير صدوق /14 عاما/ من مخيم الدهيشة جنوب مدينة بيت لحم، استشهد متأثرا بإصابته بالرصاص الحي في الرأس، خلال اقتحام القوات الإسرائيلية للمخيم.

وأضافت الوكالة أن جنودا إسرائيليين أطلقوا "الرصاص الحي صوب الشبان، ما أدى لإصابة 4 مواطنين بينهم الشهيد صدوق"، مشيرة إلى اعتقال عدد من المواطنين بينهم عمال من غزة.

كما استشهد الفتى طه محاميد /16 عاما/ من مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم بالضفة الغربية، بعد أن "تركته قوات الاحتلال ملقى على الأرض ينزف نحو ساعة، ومنعت مركبات الإسعاف من نقله إلى المستشفى".

وأفادت (وفا) بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت المخيم وأطلقت الرصاص الحي صوب المواطنين، ما أدى لإصابة محاميد، كما أصيب والده بالقدم عند محاولته إنقاذه.