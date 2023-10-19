قال رئيس وحدة الصحة والكوارث بالاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر في الشرق الأوسط، حسام فيصل، إن الأوضاع الإنسانية داخل قطاع غزة كارثية لا سيما على المستوى الصحي في ظل تفاقم الأوضاع جراء نفاد المواد والمستلزمات الطبية والوقود.



ونوه خلال تصريحات متلفزة لـ «العربية» مساء الخميس، إلى معاناة القطاع من نقص إمدادات مياه الشرب النظيفة، مشيرا إلى وصول مسألة نقص الأدوية والمستلزمات الطبية إلى مرحلة حرجة، قائلا: «توفق الخدمات الأساسية بسبب نفاد الوقود سيكون خلال ساعات».



وأضاف أن القطاع الصحي يحتاج بصورة ملحة إلى متطلبات المواد الطبية، إضافة إلى الوقود للإبقاء على عمل مولدات الطاقة الكهربائية داخل المستشفيات، لا سيما أن الطاقة الكهربائية تعد عصبا وأساس لاستمرار عمل مقدمي الخدمة الصحية والمستشفيات خاصة للحالات الحرجة المنقذة للحياة.



وأوضح أن القطاع الصحي يعد أشد القطاعات ضررًا جراء القصف والعدوان الإسرائيلي على المنشآت، مشيرا إلى استمرار عمل مقدمي خدمات الهلال الأحمر الفلسطيني في تقديم الخدمة الطبية والإسعاف منذ 12 يوما دون انقطاع.



ونوه إلى أيضا إلى معاناة المواطنين داخل القطاع من نقص المواد الغذائية فضلا عن تضرر قطاع الاتصالات، مشددا على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية في أسرع وقت.