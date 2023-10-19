فحص 1731 مواطنا في قافلة طبية بقرية بدمياط

نظمت مديرية الصحة بدمياط، قافلة طبية في قرية الكاشف الجديد، مركز كفر سعد، خلال يومي الأربعاء والخميس.

وأوضح الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، أن القافلة تهدف إلى توصيل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين في جميع القرى، ضمن خطة التعاون بين المحافظة، ووزارة الصحة والسكان، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة ".

وأعلنت الدكتورة سها خيري منسق القوافل العلاجية في مديرية الصحة بدمياط، أن القافلة تردد عليها 1731 مواطنًا، لإجراء الكشف اللازم في جميع التخصصات، وتلقي العلاج بالمجان، حيث تم تحويل 16 حالة إلى المستشفى، واستصدار قرار علاج على نفقة الدولة لـ3 حالات، إلى جانب إجراء 389 تحليلًا معمليًا، والأشعة 46 حالة، والسونار 36 حالة.

وأشار الدكتور محمد الغباشي، مدير إدارة القوافل العلاجية، أن القوافل يتم تنفيذها أسبوعيًا، وتتضمن عيادات متنقلة بكل التخصصات الطبية، ومعمل ووحدتين للأشعة، وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان.