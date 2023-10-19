جيش الاحتلال يعلن عدد القتلى في صفوفه والأسرى لدى حماس

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانييل هاجاري، اليوم الخميس، أن الجيش أبلغ عائلات 203 من الأشخاص الذين يعتقد أنهم من بين الرهائن المحتجزين في غزة، وأعلن عن مقتل 306 جنود منذ 7 أكتوبر الماضي.

وصرح هاجاري، خلال مؤتمر صحفي، بأن "بعضهم باحتمال كبير والبعض الآخر باحتمال متوسط أو منخفض"، مضيفا أن عدد الأسرى ليس نهائيا، وفقا لشبكة "سي.إن.إن" الأمريكية.

كما أعلن هاجاري أن الجيش أبلغ عائلات 306 جنود قتلوا منذ 7 أكتوبر.

وكان المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أبو عبيدة، قال في بيان الأسبوع الماضي، إن عدد الرهائن الذين أسرتهم حماس خلال الهجوم على إسرائيل كان على الأقل بين 200-250.

وأصدرت حماس أول فيديو لإحدى الرهائن الأسبوع الماضي: ميا شيم، وهي امرأة إسرائيلية فرنسية (21 عاما).

وقالت شيم في الفيديو إنها أصيبت وتم نقلها إلى غزة، ثم توسلت لإعادتها إلى منزل عائلتها.