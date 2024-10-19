رومانيا تنشر طائرات مقاتلة للمرة الثانية هذا الأسبوع بسبب انتهاك مجالها الجوي

ذكرت وزارة الدفاع الرومانية أنها نشرت طائرات مقاتلة في ساعة مبكرة صباح اليوم السبت، للمرة الثانية هذا الأسبوع ، بعد أن انتهك جسم طائر مجهول مجالها الجوي، فوق البحر الأسود.

وتم رصد الجسم الصغير، فوق البحر الأسود وهو يتحرك باتجاه رومانيا، العضو بالاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، حوالي الساعة الثانية والنصف صباحا، طبقا لما ذكرته الوزارة في بيان.

وكان هذا ثاني حادث مشابه في غضون يومين في رومانيا، ولم يتضح في المرتين ما إذا كانت الأجسام المجهولة طائرات مسيرة روسية، حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وأشارت التقارير إلى أنه تم إخطار حلف الناتو بالواقعة الجديدة.

وأوضحت وكالة الأنباء الألمانية ( د. ب . أ ) أن نظام الرادار بالجيش الروماني رصد الجسم الطائر ليلا فوق البحر الأسود /على بعد نحو 45 كيلومترا من الساحل الروماني/.

وحلق الجسم لمسافة حوالي 19 كيلومترا في المجال الجوي الروماني واختفى من الرادار /على بعد حوالي 75 كيلومترا من الحدود الأوكرانية/، بحسب الجيش. ولم يكن هناك اتصال مرئي للطائرات المقاتلة التي تم نشرها بالجسم المجهول.