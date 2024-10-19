مواعيد مباريات اليوم 19 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة

تُقام اليوم السبت 19 أكتوبر 2024 العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مواجهة سيلتا فيجو و ريال مدريد فى الدوري الإسباني، إلى جانب مباراة باير ليفركوزن ضد آينتراخت فرانكفورت، الذي يضم نجمنا المصري عمر مرموش، فى الدوري الألماني.

يقدم موقع «الشروق» مواعيد مباريات اليوم السبت 19 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة لها.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

توتنهام X وست هام – الساعة 2:30 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1

فولهام X أستون فيلا – الساعة 5 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 1

إيبسويتش تاون X إيفرتون – الساعة 5 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 2

مانشستر يونايتد X برينتفورد – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 1

نيوكاسل يونايتد X برايتون – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 2

ساوثهامتون X ليستر سيتي – الساعة 5 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 3

بورنموث X أرسنال – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

أتلتيك بيلباو X إسبانيول – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 3

أوساسونا X ريال بيتيس – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3

جيرونا X ريال سوسيداد – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3

سيلتا فيجو X ريال مدريد – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

كومو X بارما – الساعة 4 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 1

جنوى X بولونيا – الساعة 4 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 1

ميلان X أودينيزي – الساعة 6 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

يوفنتوس X لاتسيو – الساعة 9:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات الدوري الألماني

فرايبورج X أوجسبورج – الساعة 4:30 عصرا

هوفنهايم X بوخوم – الساعة 4:30 عصرا

بوروسيا مونشنجلادباخ X هايدنهايم – الساعة 4:30 عصرا

ماينز 05 X لايبزيج – الساعة 4:30 عصرا

باير ليفركوزن X آينتراخت فرانكفورت – الساعة 4:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 5

بايرن ميونخ X شتوتجارت – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

ستاد بريست X رين – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 1

سانت إيتيان X لانس – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 2

باريس سان جيرمان X ستراسبورج – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات الدوري السعودي

الرائد X الوحدة – الساعة 6 مساء على قناة SSC2 HD

ضمك X التعاون – الساعة 6:20 مساء على قناة SSC1 HD

الاتحاد X القادسية – الساعة 9 مساء على قناة SSC1 HD

مواعيد مباريات الدوري التركي

قيصري سبور X جازينتاب – الساعة 1:30 ظهرا

طرابزون سبور X إسطنبول باشاك شهير – الساعة 4 عصرا

أنطاليا سبور X جالاتا سراي – الساعة 7 مساء

ايوبسبور X جوزتبه – الساعة 7 مساء

مواعيد مباريات الدوري القطري

الشمال X العربي – الساعة 5:30 مساء على قناة الكأس القطرية

قطر X الوكرة – الساعة 7:30 مساء على قناة الكأس القطرية

الأهلي X الدحيل – الساعة 7:30 مساء على قناة الكأس القطرية

مواعيد مباريات كأس إفريقيا للكرة الشاطئية

المغرب X تنزانيا – الساعة 3 عصرا على قناة on time sport 2

مصر X غانا – الساعة 4:30 عصرا على قناة on time sport 2