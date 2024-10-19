متظاهرون في فرنسا يشيدون بشجاعة امرأة أمام القضاء بعد تعرضها لتخدير واغتصاب وحشى

تظاهرت حشود من النساء والرجال على حد سواء اليوم السبت في باريس ومدن فرنسية أخرى دعما للسيدة جيزيل بيليكو / 71 عاما / وضد العنف الجنسي الذي سلطت الضوء عليه ، محاكمة زوجها السابق وعشرات الرجال الآخرين الذين تتم محاكمتهم على خلفية تهم باغتصابها ، بعد أن قام زوجها بتخديرها عمدا وتغييبها عن الوعي والسماح للغرباء باغتصابها.

وشددت المظاهرات خارج محكمة باريس الجنائية، بمدينة ليون جنوب شرقي البلاد وفي أماكن أخرى على مدى إلهام شجاعة بيليكو في التحدث عن محنتها للأشخاص في فرنسا وخارجها، رغم رعبهم من مدى وحشية الاعتداء الذي تعرضت له على مدار عقد من الزمان.

ومنذ بداية المحاكمة الاستثنائية في الثاني من سبتمبر، الذي واجهت فيها بيليكو 51 من مغتصبيها المزعومين، تمت الإشادة بها للحفاظ على رباطة جأشها وقرارها بالإبقاء على جلسات الاستماع علنية، بعدما اقترحت المحكمة في البداية أن يتم عقدها خلف الأبواب المغلقة.