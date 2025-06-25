طارق سليمان: نرجسية اللاعبين وإهدار الفرص وراء معاناة الأهلي في مونديال الأندية

أكد طارق سليمان، مدرب حراس مرمى الأهلي الأسبق، أن مشاركة الفريق في كأس العالم للأندية كانت مشرفة، مشيرًا إلى أن الأهلي قدّم أداءً يليق بالكرة المصرية والأفريقية أمام كبار الأندية العالمية.

وقال سليمان، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الماتش" على قناة صدى البلد: "الأهلي وقع في مجموعة صعبة للغاية، ورغم ذلك ظهر بتنظيم جيد، لكنه عانى من نرجسية بعض اللاعبين، وهو ما انعكس في إهدار العديد من الفرص السهلة أمام المرمى".

وأشاد سليمان بأداء الحارس محمد الشناوي في مباراة إنتر ميامي، مؤكدًا أنه كان في قمة تركيزه وتألقه، ولا يُلام على هدفي بالميراس، فيما وصف الهدف الثالث الذي استقبله الفريق من بورتو بـ"الصعب للغاية فنيًا".

وأضاف: "الشناوي يتحمّل جزءًا من المسؤولية في الهدف الرابع أمام بورتو، إذ كان من الممكن التعامل معه بشكل أفضل، لكن ذلك لا ينتقص من مستواه العام خلال البطولة".