تستضيف دار الأوبرا المصرية، في الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر الجاري، فعاليات ملتقى RT Doc للأفلام الوثائقية تحت عنوان "زمن الأبطال"، والذي تنظمه قناة RT Arabic بمشاركة نخبة من صناع السينما من روسيا ومصر، وفقًا لما ورد في منشور نقابة المهن السينمائية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ويهدف الملتقى، إلى تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين، وتبادل الخبرات في مجال السينما الوثائقية.

ومن المقرر أن يُفتتح الملتقى مساء 28 أكتوبر على خشبة المسرح الصغير بدار الأوبرا، حيث تبدأ الفعاليات في الساعة السادسة والنصف مساءً باستقبال الضيوف، يعقبه حفل الافتتاح في السابعة مساءً، الذي ستقدمه الإعلامية منى سلمان.

وخلال الحفل، سيجري تكريم عدد من الشخصيات البارزة في المجال السينمائي من البلدين، ويعقبه عرض الفيلم الافتتاحي من إنتاج RT الوثائقية بعنوان "الصامد الأوحد".

وفي اليوم الثاني من الملتقى، الموافق 29 أكتوبر، يُقام برنامج تعليمي وورش عمل مخصصة لصناع الأفلام والمهتمين بالسينما الوثائقية.

تبدأ الفعاليات في الساعة الثانية عشرة ظهرًا بورشة عمل بعنوان "السينما الوثائقية: من الفكرة إلى البث"، تتناول كيفية صناعة أفلام تجذب اهتمام المشاهدين حول العالم، ويقدمها المؤلفان روسـلان جوساروف وفياتشيسلاف غوز من قناة RT Documentary، باللغتين الروسية والعربية، تليها عروض لأفلام وثائقية روسية ومصرية، تتضمن جلسات أسئلة وأجوبة مع مخرجيها وصُنّاعها.

وتستكمل العروض يومي 29 و30 أكتوبر، حيث تُعرض مجموعة من الأفلام التي تتناول قصصًا بطولية من واقعنا المعاصر، من بينها الفيلم المصري "رفعت عيني للسما" إخراج أيمن الأمير وندى رياض، الفائز بجائزة العين الذهبية في مهرجان كان السينمائي 2024، بالإضافة إلى الفيلم الوثائقي المصري "الألغام" من إنتاج قناة الوثائقية المصرية.