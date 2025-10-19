رئيسا ألمانيا والنمسا يدعوان أوروبا إلى إعادة ابتكار نفسها في ظل التحول الجيوسياسي

دعا رئيسا دولتي ألمانيا والنمسا، في نداء مشترك، إلى بناء أوروبا أكثر ثقة بنفسها وأقوى عسكرياً.

وقبل وقت قصير من الزيارة الرسمية التي سيقوم بها الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير لفيينا حيث سيلتقي نظيره النمساوي ألكسندر فان دير بيلين، قال الرئيسان محذرين: "إذا وقفنا موقف المتفرج أو ظلت نظرتنا قاصرة على النظر إلى الوراء، فإن شعلة الفكرة الأوروبية ستصبح مهددة بالانطفاء في خضم العواصف".

ووصف الرئيسان الهجوم الروسي على أوكرانيا والشكوك التي تحيط بصلابة البنية الأمنية عبر ضفتي الأطلسي بأنهما "تحولان تاريخيان مزدوجان" بالنسبة لأوروبا. وقال الرئيسان في البيان الذي نشرته صحيفة "كرونه تسايتونج" النمساوية: "في هذا التحول الجيوسياسي الذي نمر به، يجب على أوروبا أن تعيد ابتكار نفسها".

وأكد البيان، أن على الأوروبيين الآن أن يعززوا قدراتهم الدفاعية وقوة الردع لديهم بشكل موثوق، كما دعا الرئيسان إلى انتهاج سياسة خارجية أكثر نشاطاً.

ورأى الرئيسان أن على كل دولة من دول الاتحاد الأوروبي أن تحدد الآن ما إذا كانت مع أوروبا ومع مبدأ الديمقراطية الليبرالية أو ضدهما، وتابعا محذرين: "من يشعر بقرب شديد من الأنظمة الاستبدادية، فإنه يدمر الاتحاد الأوروبي من الداخل".

وتبدأ زيارة شتاينماير الرسمية للنمسا بعد غد الثلاثاء، وتستمر 3 أيام، حيث سيجري الرئيس الألماني محادثات مع فان دير بيلين ومستشار النمسا كريستيان شتوكر. ويتركز برنامج الزيارة على افتتاح مبنى السفارة الألمانية الجديد في فيينا يوم الأربعاء المقبل، على أن يزور شتاينماير يوم الخميس موقع بناء نفق برينر الأساسي في ولاية تيرول "أحد أكبر مشاريع الأنفاق في أوروبا، يُقام بين النمسا وإيطاليا تحت ممر برينر الجبلي في جبال الألب بهدف إنشاء خط سكك حديدية".